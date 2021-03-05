بعد قرار إنشائها.. الجامعات التكنولوجية تكشف مزايا نقابة التكنولوجيين .. ورؤساء الجامعات : ستدعم مكانة الخريجين في مختلف النواحي

رئيس الدلتا التكنولوجية: إنشاء نقابة للتكنولوجيين يدعم موقف الخريجين في مختلف النواحي

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف عن مزايا نقابة التكنولوجيين ودور الجامعة









وافق مجلس الوزراء على تأسيس نقابة للتكنولوجيين من اجل دعم طلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية المصرية ، وتعزيز خبراتهم ومكانتهم في سوق العمل المحلي والدولي .





وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" رأي رؤساء الجامعات التكنولوجية ، في هذه النقابة ودور الجامعات واسهاماتها في دعم خريجيها لانضمامهم لهذه النقابة .









قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه مؤخرًا لإنشاء نقابة للتكنولوجيين ، سيدعم مكانة ووضع الجامعات والكليات التكنولوجية ، وخريجيها .





وأوضح "الخولي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه النقابة ستعزز تحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع خريجي هذه الجامعات التكنولوجية ، مثل باقي النقابات الأخرى .





اقرأ أيضًا :





وأضاف ، الخريجين سيتمتعون بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية ، لافتًا إلى أن الجامعة ستدعم أول دفعة خريجين لها بعد عامين ، من خلال عقد مجلس مبدئي يتم من خلاله تشعيب كل طالب بهذه النقابة على حسب تخصصه ودراسته .





كما أنه من الممكن مشاركة النقابة من خلال اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها ، مثل مختلف اللجان في جميع التخصصات والمجالات العلمية المختلفة .





ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه يتم العمل على زيادة التخصصات الموجودة بالجامعة خلال الفترة القادمة ، مما يؤدي إلى زيادة الشعب الموجودة داخل نقابة التكنولوجيين ، والتي ستدعم مكانة خريجي الجامعات التكنولوجية في مختلف النواحي .









من جانبه ، قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن قرارات مجلس الوزراء بشأن تأسيس نقابة للتكنولوجيين خطوة إيجابية لدعم خريجي الجامعات التكنولوجية المصرية .





وأضاف "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين ، هو الخطوة الأولى للدفاع عنهم وعن حقوقهم ، والرجوع للنقابة الخاصة بهم حال مواجهة أي مشكلة .





وأشار إلى أنها تفيد أيضًا خريجي الجامعات التكنولوجية في الجوانب التطبيقية ، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم بدورها في هذا الشأن ، وأخذ الخطوة الأولى من خلال التوصيف الوظيفي للخريجين .





وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن أهمية هذا التوصيف للخريجين ، يعمل على تصنيفهم على حسب تخصصاتهم ، وفقًا للمجالات التي تخصصوا فيها أثناء دراستهم الأكاديمية بالجامعة .





وتكون هذه الشعب التي سيتخصص فيها الخريج موجودة داخل النقابة ، بحيث تشتمل على كافة التخصصات التكنولوجية التي تم تدريسها للطلاب بكافة المراحل والسنوات الدراسية .





وتتمثل هذه الشعب في تخصصات التكنولوجيات الصناعية والتكنولوجيات الزراعية ، وتكنولوجيا الطاقة ويتم تخصيص كل خريج وفقًا لمجاله .





وتابع "عبد القادر" أن الجامعة ستقوم بمتابعة انضام خريجيها لهذه النقابة بعد إنشاءها والموافقة على قانون تفعيلها ، لانضمام كل خريج وفقًا لتخصصه وشعبته .





وكان الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، قد أوضح ، إن الامتحانات العملية ستنطلق اعتبارا من يوم 27 من فبراير الماضي بالجامعة .





وأوضح خلال تصريحات خاصة ، أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة .





وأشار إلى أن امتحانات الأجزاء النظرية ، ستعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري ، حضوريا في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .





وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق يوم 18 من شهر فبراير الماضي على مشروع قانون تأسيس نقابة للتكنولوجيين ، وذلك لتعزيز مكانة خريجي الجامعات التكنولوجية ، والعمل تحت مظلة نقابية لتعزيز مكانتهم في سوق العمل المحلي والدولي .