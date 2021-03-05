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رياضة

بوماس أونام يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري المكسيكي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 استعاد فريق بوماس أونام مذاق الانتصارات في الدوري المكسيكي لكرة القدم وتغلب على سانتوس لاجونا 1 / صفر  صباح الجمعة في المرحلة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل نيكاكسا مع باتشوكا 2 / 2 .

وحسم بوماس أونام مباراته أمام سانتوس لاجونا بهدف وحيد سجله خوان دينينو من ضربة جزاء في الدقيقة 70، ليستعيد الفريق مذاق الانتصار الذي غاب عنه لست مباريات متتالية.

ورفع بوماس أونام رصيده بهذا الفوز إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد سانتوس لاجونا عند 15 نقطة في المركز السادس.

وأفلت باتشوكا من الهزيمة أمام نيكاكسا وتعادل معه 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير مقابل سبع نقاط لنيكاكسا في المركز السادس عشر.

وسجل هدفي نيكاكسا، أليخاندرو زينديجاس وديتير فيالباندو في الدقيقتين الخامسة و48 بينما سجل هدفي باتشوكا، روبرتو نورسي وماورو كويروجا في الدقيقتين 19 و84 .

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