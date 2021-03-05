ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 59 رحلة جوية.. تعرف على أبرز الوجهات الدولية

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 59 وجهة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 5183 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 59 رحله جويه بمعدل 45 رحله دوليه إلى كل من بغداد، جوانزو، لاجوس، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5183 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية.. وفرانكفورت وأمستردام أهم الوجهات

مع أول أيام 2021.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ عودة الطيران

على متن 111 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب خلال 48 ساعة

مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة دولية.. كازابلانكا وإسطنبول أبرز الوجهات

لنقل 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية اليوم

لنقل 5339 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 63 رحلة جوية

ترشيحاتنا

إيفانكا ترامب.. هل تعيش في جلباب أبيها لتصل إلى عرش البيت الأبيض؟

تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة تتصدر اهتمامات الصحف

عارف إني متعب بس بحبك.. رامي جمال يوجه رسالة رومانسية لزوجته

صديقتي المميزة.. كندة علوش توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها

أمين سر محلية النواب يوضح الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الفراخ البلدى بـ 39 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش