مصر للطيران تسير اليوم 59 رحلة جوية.. تعرف على أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 59 وجهة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 5183 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 59 رحله جويه بمعدل 45 رحله دوليه إلى كل من بغداد، جوانزو، لاجوس، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5183 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.