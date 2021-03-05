بشرى لمواطني السويس بشأن المستشفى العام

قام الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس بزيارة تفقدية للمستشفى العام بالسويس لزيارة أكثر من قسم أولها قسم طوارئ الجراحة والعظام ثم قسم طوارئ النساء والتوليد ثم مركز الأشعة التشخيصية ثم مركز نقل الدم الإقليمي وذلك لمتابعة العمل والتأكد من تواجد الفريق الطبى وتلافى الملاحظات التى وجدها سيادته خلال الجولات السابقة . إسماعيلوزارةبزيارةتفقديةلزيارةأكثرأولهاالجراحةالأشعةالتشخيصيةالإقليميلمتابعةالسابقة





حيث أكد الحفناوى على أطباء قسم النسا أنه سيشهد تطويرًا خلال فترة توليه المسئولية ليضاهى المراكز الخاصة حتى لا يحتاج المرضى اللجوء الى مراكز طبية خاصة فى وجود مستشفى السويس العام وأشاد بالجهود المبذولة بالقسم وأنه وبصفته استشارى النساء والتوليد سيولى القسم اهتمام خاص نابع من خبرته لخدمة أهالى السويس الطيبين.





وأثناء زيارته للمركز الإقليمى لبنك الدم أشاد بمستوى المركز والإمكانيات الفنية والبشرية الموجودة بالمركز وتنوع فصائل الدم لتغطية الطوارئ وغيره من الخدمات ثم توجهه إلى مركز الأشعة التشخيصية وأثنى عليه من حيث الإمكانات وتوافر الأجهزة المتخصصة فى المركز وأيضًا كفاءة الأطباء.





ويأتى ذلك فى إطار الجولات التفقدية المفاجئة على مدار الأسبوع والهدف منها انتظام العمل ومعالجة أى قصور ومتابعة احتياجات الأقسام المختلفة وأيضًا احتياجات الأطباء والتمريض والفريق الطبى والاستماع إليهم أيضا إلى المرضى لتحقيق الخدمة المرجوة وتقديم خدمة طبية بجودة وأداء عال.



