الأسهم اليابانية تغلق على تراجع بسبب شركات التكنولوجيا

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

و تأثرت سلبا بفعل خسائر تكبدتها الأسهم ذات الثقل على المؤشر وشركات التكنولوجيا في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وانخفض مؤشر (نيكي) الياباني بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 28864.32 نقطة، مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

و نزل مؤشر (توبكس) بنسبة 0.61 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1896.18 نقطة.