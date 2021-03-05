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اقتصاد

الأسهم اليابانية تغلق على تراجع بسبب شركات التكنولوجيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:30 م
تراجع الاسهم اليابانية
تراجع الاسهم اليابانية
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وكالات
أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

و تأثرت سلبا بفعل خسائر تكبدتها الأسهم ذات الثقل على المؤشر وشركات التكنولوجيا في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
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وانخفض مؤشر (نيكي) الياباني بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 28864.32 نقطة، مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

و نزل مؤشر (توبكس) بنسبة 0.61 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1896.18 نقطة.
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