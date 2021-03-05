المسبار الصيني "تيانوين-1" يلتقط صورا عالية الدقة للمريخ.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يضم صورًا "عالية الدقة" للمريخ من مسارها "تيانوين-1". ويتمثل الأمر في صورتين بانكروماتي تين وصورة ملونة بالنسبة للصورتين البانكروماتي تين فقد تمّ التقاطها عن طريق كاميرا "تيانوين-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كلم فوق سطح المريخ بدقة حوالى 0.7 متر.

ويمكن ملاحظة تضاريس المريخ بشكل واضح في الصور الثلاث كالكثبان الرملية والتلال الجبلية وحتى الحفر الصغيرة، وقد التقطت الصور بعض الميزات الجغرافية الجديرة بالملاحظة للكوكب الأحمر حسب ليو تونغجي، نائب مدير مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لوكالة الفضاء الصينية والمتحدث باسم أول مهمة صينية لاستكشاف المريخ، والذي قال: "في الصور تظهر بوضوح تضاريس المريخ. التقطت إحدى الصور فوهة بركانية يبلغ قطرها حوالي 620 مترًا. وتم رؤية الخطوط الموجودة أسفل الحفرة بوضوح".





نشرت وكالة الفضاء الصينية ثلاث صور "عالية الدقة" للمريخ من مسبارها "تيانوين-1". ويتمثل الأمر في صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة وبالنسبة للصورتين البانكروماتيتين فقد تمّ التقاطهما عن طريق كاميرا "تيانوين-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كلم فوق سطح المريخ بدقة حوالى 0.7 متر.





ويمكن ملاحظة تضاريس المريخ بشكل واضح في الصور الثلاث كالكثبان الرملية والتلال الجبلية وحتى الحفر الصغيرة، وقد التقطت الصور بعض الميزات الجغرافية الجديرة بالملاحظة للكوكب الأحمر حسب ليو تونغجي، نائب مدير مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لوكالة الفضاء الصينية والمتحدث باسم أول مهمة صينية لاستكشاف المريخ، والذي قال: "في الصور تظهر بوضوح تضاريس المريخ. التقطت إحدى الصور فوهة بركانية يبلغ قطرها حوالي 620 مترًا. وتم رؤية الخطوط الموجودة أسفل الحفرة بوضوح".



