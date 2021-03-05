انطلاق عروض المسرح المتنقل بقرى الشرقية

تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي لكافة مستحقيه في ربوع الوطن وخاصة القرى النائية والمحرومة ثقافيا بنطاق محافظة الشرقية، حيث بدأت أولى فعاليات القوافل الثقافية على المسرح المتنقل بقرية غزالة الخيس بمركز ومدينة الزقازيق أمس وسط إجراءات احترازية وحضور كبير لأهالي القرية، وكانت البداية بكلمة لمدير عام فرع ثقافة الشرقية رحب فيها بالدكتور أحمد عبد المعطي نائبا عن محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب ومدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، والسادة الضيوف، وأشار إلي الدور الفعال الذي يقوم به فرع ثقافة الشرقية من اكتشاف المواهب وتنميتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الثقافية والذي كان من أهم رواده ومواهبه شباب ابدأ حلمك بالشرقية الذين كرموا بالأمس القريب من قبل وزارة الثقافة ومحافظة الشرقية.





بدأت الفعاليات بلقاء شعري أبدع فيه عم الشعراء بالشرقية الشاعر صلاح محمد وألقي قصيدتين "مصر المحروسة، ويا اللى بتحبوا الولد"، تلاه قصيدة للشاعرة محاسن بيومي وقصيدة "بهية"، وقصيدة "لا تلومينى" للشاعر أحمد السلاموني، واستمع الشعراء لمواهب القرية في الشعر والإلقاء ومنهم الطالبة ندى أحمد وقصيدة "نفسك فى إيه"، كما تضمنت القافلة ورشة فنية لأطفال القرية مع الفنانة تريزا فريد، كما كرمت القافلة أسر شهداء الوطن، بجانب تكريم الإعلامى أحمد عسلة والكاتب إبراهيم العسيلي لدورهم الفعال فى إثراء الحركة الثقافية بقرية غزالة الخيس، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وباقة من رقصاتها الفلكلورية التي تعبر عن العادات والتقاليد الشرقاوية كرقصة الفرح الشرقاوي والتحميلة والحصان والسقايين والتنورة.