الزمالك يرتدي الزي التقليدي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.





ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.





وتتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد رادس في تمام الساعة 2:05 بتوقيت تونس، الساعة 3:05 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.



