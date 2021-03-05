إنشاء مزارع وتصدير منتجات ونقل خبرات .. كيف استطاعت وزارة الزراعة التوغل داخل السودان

معاون وزير الزراعة :

كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة السودان

هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان





المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة:

الاتفاق مع الجانب السودانى على إعادة النظر فى المشروعات المصرية الزراعية هناك





مصر والسودان لا غنى لإحداهما عن الأخرى، والتعاون والتنسيق بينهما من أجل الصالح المشترك وهو ما يحرص عليه الشعب والقيادة السياسية في كلا البلدين وبينهما قضايا مشتركة ولعل أبرزها أوجه التعاون فى المجال الزراعى





الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادته الحكيمة يوجه دائما بتعميق تلك الاواصر والروابط بالتعاون فى جميع المجالات وخاصة المجال الزراعى ، كما أن هناك توجيهات واضحة بنقل الخبرات المصرية إلي السودان.







فى البداية ، قال الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة: إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ، وهناك تواصل دائم فى المجال الزراعى مابين المسئولين فى البلدين ، متابعا :" مؤخرا تم الاتفاق مع الجانب السودانى على إعادة النظر فى المشروعات المصرية الزراعية التى يتم إنشاؤها فى السودان والتى من أهمها انشاء مزرعة انتاج نباتى ومزرعة انتاج حيوانى فى السودان.





وأضاف "موسي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أننا متواصلين مع الجانب السوداني فيما يتعلق بنقل الخبرات خاصة فى انتاج التقاوى ، موضحا أن هناك رغبة لدى الجانب المصرى على نقل الخبرات المصرية الزراعية فى مجالات الإنتاج الزراعى ، والإنتاج الحيوانى والداجنى ، وكذلك الإنتاج السمكى ، وإنتاج الأمصال واللقاحات .





وأكد " المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة" ، أن وزارة الزراعة تعمل دائما على نقل الخبرات وتصدير المنتجات المصرية ، منوها إلي أن هناك توجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الافريقية منها السودان والتحرك نحوها على مستوى جميع العلاقات وتعزيز أوجه التعاون بما فيها الخبرات الزراعية .





ولفت إلي أن السفير السودانى محمد إلياس قابل وزير الزراعة السيد القصير منذ أشهر قليلة ماضية وتم الاتفاق على عدة نقاط لهذا التعاون من أهمها انشاء مزارع افريقية سودانية مشتركة هناك ، كما تم الاتفاق على التحرك في أوجه التعاون خاصة بعد تشكيل الحكومة السودانية.





وأشاد بدور وزارة الزراعة فى تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية وخاصة السودان الشقيقة ، مردفا أن وزير الزراعة أرسل دعوة لوزير الزراعة السودانى لزيارة مصر والتحدث حول أوجه التعاون الزراعي مع السودان .







كما قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع الدول الافريقية خصوصا السودان ، حيث لديها مساحات خضراء شاسعة ولا تعتمد على نهر النيل فقط ،مضيفا أن السودان دولة شقيقة ولنا معها مصالح سياسية واقتصادية، ويجب أن يكون لنا معها تعاون اقتصادي دائم.







وأوضح "القرش" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان الشقيق في جميع المجالات بخاصة الزراعة، نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال.





وأضاف "معاون وزير الزراعة " أن كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة السودان سواء في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمكينة الزراعية والتقاوي والبذور والشتلات والأسمدة والتصنيع الزراعي واستخراج الزيوت والأمصال واللقاحات البيطرية وأيضا استقبال المتدربين السودانين في مراكز التدريب التابعة لوزارة الزراعة.





وأشار إلي أن هناك فرصة تاريخية لتعميق التعاون نظرا لاهتمام القيادات العليا في مصر والسودان لشراكة استراتيجية حقيقية والاستفادة من المميزات النسبية والمواد الخام في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الدولتين.





وتابع :"سيتم إنشاء 3 مزارع في دولة جنوب السودان وإحداها مزرعة تتعلق بالإنتاج النباتي والبستاني والأخرى تكون مختصة بالإنتاج الحيواني والمزرعة الثالثة ستكون مختصة بقطاع الأسماك، فنحن ننشئ المزرعة ونقسم الإنتاج بين الجانبين بالمناصفة" .







والجدير بالذكر ، أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي اتفق من حيث المبدأ مع رئيس منظومة الصناعات السودانية ميرغنى إدريس سليمان على دراسة استغلال الأراضى الزراعية المتاحة بالسودان فى أغسطس 2020.







ووفقا للاتفاق سيتم زراعة هذه الأراضي بالعباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، ما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرية، ويحد من الاستيراد





كما تم الاتفاق على متابعة التعاون بين البلدين فى مجال الصناعات الغذائية، وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أن العلاقة بينهما استراتيجية ذات طابع عميق ووطيد.





واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين ، وذلك فى نوفمبر 2020







وأضاف القصير أنه سوف يتم تفعيل مذكرة التفاهم بإنشاء مزرعتين بالسودان للإنتاج الحيواني والنباتي وإرسال قوافل بيطرية وإنشاء معامل متخصصة في فحص الصادرات والواردات نظرا لامتلاك مصر أفضل معامل لتحليل المبيدات في الأغذية المعتمدة دوليا.







من ناحيته، أشاد السفير محمد إلياس بالدعم الذي تقدمه مصر للسودان بخاصة في ظروف الفيضان الأخيرة، وتطلع إلى شراكة حقيقية في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات المصرية، ما يساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالسودان.





وأضاف أن بلاده حريصة على تعميق التعاون مع الشقيقة مصر لما يربط البلدين من علاقات راسخة وتاريخية، والبناء على هذه العلاقات القوية وتحويلها إلى مشروعات تنموية.