محافظ الفيوم: بروتوكول لتطوير ميدان السواقى وأرض السكك الحديدية

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن توقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطوير ميدان السواقى، وتم بالفعل البدء فى أعمال نقل ورفع البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وغيرها، كما تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشر

وأكد "الأنصارى"، فى بيان اليوم، أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، وتم خلال الاجتماع عرض بعض الصور التوضحية للمشروع، والذى سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل، وكذلك مشروع أرض السكة الحديد الذى سينفذ على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع.





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وعقد المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي شركة المياه الشرب والصرف، ورئيس قطاع الصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومناقشة آليات توفير أراضٍ لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن، ومسئولي شركة مياة الشرب والصرف.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الإجتماع تناول مناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، وعلى رأسها توفير الأراضى المزمع إنشاء محطات الرفع والمعالجة عليها، بالإضافة الى مناقشة آليات توفير تلك الأراضى من أراضى أملاك الدولة.





وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على انهاء كافة مشروعات الصرف الصحى، لافتا الى استمرار تقديم الدعم الكامل وإجراء كافة التنسيقات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه إنهاء المشروعات، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الفيوم من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن .