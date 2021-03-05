ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من قلب بغداد.. البابا فرنسيس يناشد العراقيين بإحلال السلام بدلا من الصراع

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:35 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
Advertisements
محمد عثمان
ناشد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، العراقيين بضرورة اتباع رسائل الأديان السماوية التي تدعو للسلام والتعايش المشترك فيما بينهم بدلا من إثارة الصراعات.

وقال البابا فرنسيس في كلمة له خلال لقائه بالرئيس العراقي، برهم صالح، إن "زيارة العراق رغبنا فيها منذ فترة طويلة وأنا ممتن لزيارتي إلى العراق التي تعد مهدا للحضارات".

وأوضح البابا فرنسيس أن رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أنه جاء إلى العراق حاملا رسالة سلام.

وأضاف البابا فرنسيس في أول زيارة باباوية له إلى العراق، أن زيارته تأتي في وقت يحاول فيه العالم التغلب على أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة الاتحاد لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

وتابع: "علينا ان نتطلع إلى ما يوحدنا بدلا عما يؤدي إلى انقسامنا فالعراق عانى كوارث الحروب التي تتطلب سنوات لتٌشفى.

وأردف: "قناعتنا الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والأخوة الإنسانية وعلينا أن نتحد ويمكننا تسليم أجيالنا القادمة عالما أكثر عدلا وإنصافا".

وأكد بابا الفاتيكان أن العراقيين أصبحوا مطالبين بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش، مشيرًا إلى أن العراق يستطيع الاستفادة من تنوعه لإنهاء الخلافات.

وأضاف: "نحض السلطات العراقية على منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية، وأضم صوتي إلى أصوات كل المستعدين للعمل لفائدة بلادهم".

ودعا البابا فرنسيس السياسيين العراقيين إلى تعزيز روح التضامن، مؤكدًا أن العراق مدعو لأن يبين للجميع أن الاختلاف يمكن أن يجعل الجميع يعيشون حياة مدنية بدل إثارة الصراع.

واستدرك البابا قائلًا: "الفاتيكان لا يتعب في مناشدة السلطات المختصة باحترام الحقوق وحماية كل الجماعات الدينية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: العالم في أشد الحاجة لتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية

في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. شيخ الأزهر سطر تاريخا جديدا يقدم للعالم المحبة ‏والسلام.. قيادات كنسية: الوثيقة تمثل فهما عميقا للعلاقة مع الله.. ومشيرة خطاب: تفوقت على أرقى المعايير العالمية

الخليج الإماراتية : زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة سلام للمنطقة وتضامن مع مسيحيي المشرق

الكاظمي يصل مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان

لحظة وصول بابا الفاتيكان لأرض بغداد.. شاهد

في زيارة تاريخية.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل البابا فرنسيس بـ بغداد

ترشيحاتنا

بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

يغفل عنهما الكثيرون .. خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدوم عليك بـ واجبين

جيران ضحية "وابور الجاز" بشبرا الخيمة: زوجها لم يرحم توسلاتها وظروف حملها

خناقات الرياضية| كهربا يصدم موسيماني.. حرب كلامية بين الغندور وميدو.. ومحمد صلاح يثير الجدل مع ليفربول

جريمة بشعة| أم تقتل ابنها للهروب مع عشيقها.. ورد فعل صادم من زوجها

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها