تعرف على فوائد وأضرار التونة





التونة من أفضل أنواع الأسماك الغنية بالأوميجا 3 التي يحتاجها الإنسان يوميا ، فالأوميجا 3 تساعد على خفض ضغط الدم ، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين .ا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد وأضرار التونة.

ما فوائد التونة ..

1- تحتوي على الأوميجا 3 التي تقي من أمراض القلب وانسداد الشرايين، وتساعد في نمو خلايا المخ، وتحافظ على صحة الجلد والشعر.

2- تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فكل علبة تونة صغيرة تحتوي على 30 جرامًا من البروتين وهو ما يعادل 50% من الكمية التي يحتاجها الجسم يوميا من عنصر البروتين.

3- قليلة السعرات الحرارية ، لذا يفضلها من يتبعون حمية غذائية كمصدر أساسي غني بالمواد الغذائية.

4- التونة المُعلّبة رخيصة مقارنة بباقي أنواع الأسماك الموجودة في السوق.

ما أضرار التونة ؟

1- سمك التونة بشكل عام يحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وهو عنصر سام وتناوله بكثرة يؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي للإنسان، لذا لا يُنصح بأن يتناول الأطفال سمك التونة في السن الصغيرة، كما إن الحامل أيضًا يجب عليها الامتناع عن تناول التونة خلال فترة الحمل، فمن الممكن أن تؤدي إلى تلف دماغ الجنين، كذلك من ترضع صغيرها طبيعيًا.

2- احتواؤها على نسبة عالية من الصوديوم، وتناول نسبة عالية من الصوديوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب، لذا ننصح بتناول التونة المخففة بالماء (التونة اللايت) فنسبة الصوديوم فيها تكون أقل من الأنواع الأخرى.

ما الحد الآمن لتناولها ..

للتونة فوائد وأضرار ، ولكي نتجنب أضرارها ، علينا عدم الإسراف في تناولها ، ويُوصي الأطباء بتناول كوب ونصف ، أي ما يعادل علبتين من التونة أسبوعيًا ، لأن ذلك هو المعدل الآمن ولا يجب الزيادة عنه ، حتى نتفادى الآثار الجانبية التي من الممكن أن تنتج عن ذلك.