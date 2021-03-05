إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بـ سمالوط

اصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بسمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4937 ى ف نقل محملة بالطوب البلوك، باخري رقم 5627 ن ع ا ملاكي «تمناية» من الخلف بمركز سمالوط .





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تسبب الحادث في إصابة كل من محمد. ر. م 25 سنه، ورمضان. ن. ا 36 سنه، واحمد. ن. ع 40 سنه، مقيمون جميعا بالجيزة .





تم نقل المصابين إلى مستشفي قلوصنا المركزي، وإعادة تسيير الحركة المرورية تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



