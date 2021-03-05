إعلام القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي والتدريبي الأول للخريجين والطلاب

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة أمس الخميس، ملتقى التوظيف والتدريب الأول لخريجي وطلاب الكلية في جميع التخصصات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وبإشراف الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





وشارك بها عدد من ممثلي شركاء التعاون في مجال العمل الإعلامي وعلى رأسهم نقابة الصحفيين ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وعدد من شركات تنظيم جهود العلاقات العامة والتدريب والاستشارات الإعلامية.





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وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، في افتتاح فعاليات الملتقي، إن فكرة ملتقى التوظيف تعد أحد الأولويات التي تنظر لها كلية الإعلام، وتعمل من خلالها على تفعيل بروتوكولات التعاون مع شركائها من مؤسسات الإعلام، لأجل خدمة طلابها وإتاحة الفرصة لديهم للالتحاق بسوق العمل والاستفادة من المهارات التدريبية الخارجية ومحاكاة واقع سوق العمل قبل التخرج، حيث يلتقي الطلاب مع الواقع المهني إلى جانب واقعهم الدراسي.





وأضافت أن شركاء الكلية في مجال العلاقات العامة أو التدريب الصحفي أو الإذاعي والتليفزيوني استجابوا للمشاركة في ملتقي التوظيف ترحيبهم لاستقبال طلاب كلية الإعلام، وترحيبهم برعاية فرص تشغيل وتدريب الطلاب أو الخريجين القدامى، مشيرة إلى أن ملتقى التوظيف يعد بابا لالتقاء الطلاب مع صناع الإعلام ومحاولة فهم الواقع التوظيفي قبل التخرج لأجل الإعداد اللازم والحثيث والمنافسة بين أقرانهم في سوق العمل.





من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الملتقى التوظيفي يأتي تتويجا لدور كلية الإعلام جامعة القاهرة في محاولة الاطمئنان على مستقبل التحاق طلابها في سوق العمل بعد التخرج، وتعزيز فرص اكسابهم الخبرة المهنية من خلال التدريب اللازم لهم في مرحلة قبل التخرج، ودعم مهاراتهم اللازمة، ومحاولة التعرف على الشروط التي يحتاج إليها صناع الإعلام في خريجي المستقبل أو وفقا لمتطلبات المنافسة بين الشركات الإعلامية.





ونوهت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع إلى أن الشركات الإعلامية المتعاونة ترحب دوما بالتعاون مع كلية الإعلام وتؤكد أن خريجي الكلية لا يزالوا في المرتبة الأولى بين باقي أقرانهم من خريجي الإعلام في الجامعات الخاصة والحكومية، وذلك على مستوى مهاراتهم وخبرتهم في مجال العمل المهني.





وأشارت الدكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن جهود التنسيق بين وكالة العلاقات العامة التابعة للقسم وشركاء التعاون من مؤسسات الإعلام مستمرة في مجال تمويل فرص التدريب والتوظيف وتوفير مجال الخبرة المهنية اللازمة في مرحلة ما قبل التخرج وبعدها، وذلك لتسليح الطلاب بالخبرة المهنية والعلمية مع استمرار التكامل بين التدريب الدراسي الداخلي للطلاب والتدريب الخارجي التابع لتلك المؤسسات .





وأوضحت رئيس قسم العلاقات العامة ، إن ملتقى التوظيف يعد فرصة لتعريف صناع المؤسسات الإعلامية بخبرات طلاب كلية الإعلام حاليا، حيث ظهر تميز طلاب القسم في مجال تصميم أنشطة الاعلان والعلاقات العامة وأثمر ذلك عن توقيع شراكات وعقود تعاون لتنفيذ أنشطة علاقات عامة بين الوكالة وعدد من المؤسسات الاقتصادية، وسط إشادة ومدح ممثلي تلك الشركات، واشادتهم بجهود طلابها.





وفي ذات السياق ، قال الدكتور محمد عتران مدير وكالة العلاقات العامة التابعة لكلية الإعلام واستاذ العلاقات العامة إن وكالة كلية الإعلام تسعى دوما للتنسيق بين الشركات المتعاونة في مجال العلاقات العامة وفتح آفاق للتعاون معهم في مجال تدريب الطلاب وتوفير فرص عمل بعد التخرج، منوها إلى أن طلاب كلية الإعلام عليهم دوما السعي نحو اللحاق بتلك الفرص التدريبية من فترة لأخرى لأجل المنافسة بقوة في الحصول على فرص العمل بعد التخرج.





ونوه مدير وكالة العلاقات العامة بكلية الإعلام إلى استمرار جهود التدريب الداخلي المنظمة من جانب وكالة كلية الإعلام لدعم خبرات التدريب في مجال العلاقات العامة، وتقديم محاكاة لواقع العمل في وكالات العلاقات العامة الخارجية، مع العمل على استقطاب الخبرات التدريبية اللازمة واستضافتها لعرض تجاربها للطلاب.





وأشارت نرمين عبد الرسول ممثل شركة "ادفايزر" للاستشارات والتدريب الإعلامي، إلى استعدادات شركتها لتقديم منح تدريبية وورش عمل لأوائل الطلبة وتوفير فرص تدريب ميداني في شركات أخرى تابعة للشركة الممثلة، موضحة أن فرص التدريب تعد فرصة جيدة للطلاب لأجل الحصول على العمل خاصة في مجال الإعلام الذي يشترط دوما الخبرات الوفيرة اللازمة إلى جانب الدراسة النظرية.





كما عرض صلاح طه كبير مخرجين بالتليفزيون المصري وممثل شركة ميديا فورسيز، توفير مؤسسته لفرص التدريب والتشغيل لمن يثبت جدارته من الطلاب، مشيرا إلى استعداد مؤسسته إلى استضافة طلاب كلية الإعلام للتدريب مع إمكانية توفير مدربين محاضرين لكلية الإعلام لنقل خبرات الواقع المهني الإعلامي الخارجي.