أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 6 من مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.85 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.85 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.