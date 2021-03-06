أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

اقرأ أيضا:

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.