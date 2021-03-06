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اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 6 من مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.85 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
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