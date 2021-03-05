وزارة الشباب والرياضة تطلق النسخة الأولى من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات النسخة الأولي من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة ١٧ محافظة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.









حضر حفل الافتتاح الدكتور محمد عبدالستار عضو مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة الحكام برئاسة الكابتن محمود إبراهيم، والدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.









تضمن حفل الافتتاح طابور عرض للمحافظات المشاركة، وعرض رياضي لمهارات كرة السلة من خلال اختيار فتيات من كل منتخب للمشاركة في هذا العرض.









أشار عضو مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة إلى أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.





وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى ٤ مجموعات تضم كل مجموعة ٤ منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم ٥ منتخبات، حيث ضمت المجموعة الاولى محافظات(القاهره، البحيرة، اسيوط، بني سويف)، وضمت المجموعة الثانيه محافظات(الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية)، بينما ضمت المجموعة الثالثه محافظات( الاسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية)،فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات( القليوبية، الاقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس).



