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مرأة

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:22 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة تكشف جمالها.


وتألقت ليلى أحمد زاهر، بفستان طويل وجذاب باللون الزهري، كما يتميز بتفصيلة الأوف شولدر التي تبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضي لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
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