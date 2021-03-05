بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش









تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة جذابة، حيث أرتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأزرق الذي لا يحمل أي تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر.





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انتعلت ليلي أحمد زاهر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحند زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



