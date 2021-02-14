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مرأة

بقميص أسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة هنا الزاهد؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد روجّت الفنانة هنا الزاهد لـ مسلسلها الجديد "حلوه الدنيا سكر" بعد نشرها بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت هنا الزاهد على صورة البوستر قائلة: "الساعة 8 النهاردة على DMC ".

وتتميز الفنانة هنا الزاهد؛ بأطلالاتها 

حرصت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة .

تألقت ليلي أحمد زاهر ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية قميص اسود .

ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


بقميص أسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها
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