سمر حمزة تتأهل لنهائي بطولة روما الدولية للمصارعة

تأهلت لاعبة المنتخب المصري للمصارعة سمر حمزة، إلى نهائي منافسات وزن - 76 كجم ضمن بطولة روما الدولية للمصارعة إحدى بطولات التصنيف العالمي.





واستطاعت البطلة المصرية التفوق على اللاعبة الإيطالي رينالدي بعدم التكافؤ 11-0، ومن المنتظر أن تواجة سمر حمزة اللاعبة الكندية إيريكا اليزابيث ويبي في مباراة النهائي.





وتشارك المصارعة المصرية في بطولة روما الدولية والتي تقام في الفترة بين 4وحتى 7 مارس الجاري.



