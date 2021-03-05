مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

لقي زوجان وأطفالهما الثلاثة مصرعهم، إثر تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة الغداء في منزلهم بقرية القطنة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود إشارة من مستشفى الغنايم، مفادها وصول كل من (حسن ح ع - 34 عاما)، وزوجته (هند ه ع - 30 عاما)، واطفالهم (يوسف ح ح - 4 أعوام، وعبد الرحمن ح ح - 3 أعوام، وهاجر ح ح - عامين)، جثث هامدة، وجميعهم يقيمون دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، وتبين أن سبب الوفاة تسمم غذائي.





تم نقل الجثث إلى مشرحتي مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي.



