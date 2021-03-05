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تعليم

الطب النفسي بـ جامعة طنطا يفوز بـ الميدالية الماسية من منظمة السكتة الدماغية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:14 م
الدكتور محمود ذكى،
الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود زكي ، رئيس جامعة طنطا ، مساء اليوم الجمعة، فوز مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية .


وهنأ رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعلى رأسهم عميد الطب الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعه طنطا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الميدالية تعتبر أعلى تصنيف تمنحه الجمعية الاوروبية للسكتة الدماغية، حيث سبق الحصول العام الماضى على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية.

وأشاد عميد طب طنطا بالدعم اللامحدود من الجامعة، موجهًا الشكر لفريق العمل الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتوره عزه عباس، والدكتور ايهاب شوقي، والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.
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