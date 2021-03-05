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أخبار العالم

واشنطن : سنحاسب الحوثيين على هجماتهم ضد السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:21 م
وزارة الخارجية الامريكية
وزارة الخارجية الامريكية
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قسم الخارجي
أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صمويل ويلبرج أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي إذا لزم الأمر.

وأضاف ويلبرج، في مداخلة على قناة "الحدث"، "سنواصل محاسبة الحوثيين لمحاولتهم الاعتداء على السعودية وسنواصل جهود وقف الدعم الإيراني للحوثيين".

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه منطقة خميش مشيط بالمملكة.

وقال التحالف، إنه بذلك يصبح مجموع الطائرات المفخخة التي اعترضها منذ مطلع اليوم، 6 طائرات، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية تستمر في محاولات استهداف المدنيين، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وشدد التحالف على أنه يتخذ جميع الإجراءات التي تتفق مع القانون الدولي والإنساني، لحماية المدنيين في المملكة، من هجمات الحوثيين.
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