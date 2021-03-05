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رياضة

بعد أزمة منتخب الشباب.. ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي بتروجيت

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:05 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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مصطفى كرم

أعلن الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، عن تعين الكابتن ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي بتروجيت.

‏وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "ربيع ياسين مديرا فنيا لبتروجت بالتوفيق ان شاء الله".

وخضع ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم الخميس، إلى التحقيق بمقر الجبلاية فى الجزيرة فى واقعة انسحاب المنتخب من دورة تونس.

وقررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

 وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إنهاء عمل جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.

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