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محافظات

ظهرت في الأغاني والأفلام .. شلالات وادي الريان عنوان الطبيعة الخلابة في الفيوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:33 م
حكاية شلالات وادى
حكاية شلالات وادى الريان بالفيوم قبل زيارة وفد السياحة غدا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يزور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غدا السبت، شلالات وادى الريان.

يقع وادي الريان على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة الفيوم، ويعد هذا الوادي موطنا لبحيرتين صناعيتين كبيرتين تم إنشاؤهما لاستيعاب مياه الصرف الزراعي الفائضة من واحة الفيوم، وتوجد في هذا الوادي الشلالات الوحيدة الموجودة في مصر.

في عام 1974 تم شق قناة بطول 10 كيلومترات، ونفق يصل إلى 9 كيلومترات، عبر الصحراء من الجانب الغربي لمنطقة الفيوم المنخفضة، وأصبحت مياه الصرف بعدها تتدفق إلى وادي الريّان مشكلة بحيرتين كبيرتين.

تصل المياه أولا إلى البحيرة الشمالية، وعندما تتعدى طاقتها الاستيعابية، يتدفق الماء منها إلى جدول نحو أعمق جزء من المنخفض مشكلا البحيرة الثانية. وبسبب تآكل مجرى الجدول، بدأت الصخور الطبيعية بالظهور وتشكلت الشلالات فوقها.

تفرعت تلك الشلالات إلى أخرى صغيرة لا يزيد ارتفاعها على إثنين إلى أربعة مترات، و بالرغم من ذلك، فقد جذبت السكان المحليين بشكل كبير، حيث إن معظمهم لم يروا شلالات من قبل، وذاع صيت تلك الشلالات لدرجة أنها ظهرت في العديد من فيديو كليبات الأغاني وفي الأفلام المصرية والعربية .

ويتميز وادي الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، كما تعتبر منطقة الشلالات من مناطق الرياضات البحرية المختلفة.. ويوجد بالمحمية 15 نوعًا من الحيوانات البرية أهمها (الغزال الأبيض - الغزال المصرى - ثعلب الفنك - ثعلب الرمل - الذئب) كما توجد بها عدة أنواع من الصقور .

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