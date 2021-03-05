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معلومات مسربة تكشف صلة الإخوان الإرهابية بمخابرات قطر وإيران وتركيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى ، إن القاعدة التاريخية المعروفة للجميع، هي أن تنظيم الإخوان الإرهابي على صلة كبيرة بالمخابرات البريطانية منذ ما يقرب من 100 عام.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تنظيم الإخوان الإرهابي ليس رهينة المخابرات البريطانية ‏فقط، وإنما إيران وتركيا وقطر من أهم الدول "اللي بتحرك ‏التنظيم وفق أهدافها".

وتابع، أن بعض ضباط مخابرات تركيا وقطر وإيران حصلوا على عضوية التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، وكل دولة منهم تعقد ‏اجتماعات ثنائية مع التنظيم، وتطلب من التنظيم الإخواني الإرهابي إعداد ملفات ‏وتقارير تفصيلية عن حركته أو نشاطه المستقبلي وبالتحديد فيما يخص الأمن القومي المصري.

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