سمر حمزة تتوج بفضية -76 كجم ببطولة روما للمصارعة

أحرزت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، الميدالية الفضية في منافسات وزن – 76 كجم للمصارعة النسائية ببطولة روما الدولية للمصارعة إحدى بطولات التصنيف العالمي والمقامة خلال الفترة بين 4 حتى 7 مارس الجاري. بالعاصمة الإيطالية.





وفازت سمر حمزة بالفضية بعد خسارتها المباراة النهائية أمام المصارعة الكندية اريكا ويبي صاحبه ذهبية اولمبياد ريو ٢٠١٦ وفضية بطولة العالم 2018.





وتأهلت المصارعة المصرية إلى المباراة النهائية بعد الفوز على اللاعبة الإيطالية رينالدي بعدم التكافؤ 11-0.



