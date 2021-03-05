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أخبار العالم

30 إصابة ووفاة.. حصيلة مبدئية للقصف الصاروخي على سوق نفط في سوريا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:51 م
قصف صاروخي
قصف صاروخي
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محمود نوفل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحصيلة الخاصة بالهجوم نحو 30 قتيلًا وجريحًا في قصف بصواريخ أرض-أرض لحراقات وسوق نفط ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب. 

وأشار  المرصد السوري الي ارتفاع عدد القتلى إلى 4 وإصابة 24 آخرين بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، إضافة إلى معلومات عن قتلى وجرحى آخرين. 


وكان المرصد السوري قد وثق، قبل قليل، مقتل شخص مجهول الهوية وإصابة نحو 10 آخرين، جراء القصف على منطقة الحمران بريف جرابلس،  بصواريخ أرض-أرض مصدرها البوارج الحربية الراسية في البحر وفق ما أفادت به المراصد العسكرية.

كما سقطت عدة صواريخ  مصدرها الثكنات العسكرية التابعة للجيش السوري  بحلب، على منطقة حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، إطلاق البوارج الحربية الروسية الراسية في شواطئ سوريا، 3 صواريخ أرض-أرض، سقطت قرب سوق ومحطات تكرير النفط الخام قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرق
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