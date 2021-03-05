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منوعات

بعد إجرائه عملية قلب.. الملكة إليزابيث تواسي زوجها بصورة على إنستجرام

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:35 م
الملكة إليزابيث والأمير
الملكة إليزابيث والأمير فيليب
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أماني إبراهيم
استعادت الملكة إليزابيث الثانية ذكرياتها مع زوجها الأمير فيليب بعد إجرائه لعملية قلب مفتوح ناجحة وما زال محتجزا في المستشفى حتى التعافي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت الملكة إليزابيث صورة لها مع الامير فيليب، يرجع تاريخها إلى عام 1976 تم التقاطها في مكتبة بالمورال، خاصة أن الجراحة تزامنت مع استعدادهم لقضائهم عطلة نهاية الأسبوع الثالثة بعيدًا ولكنه حاليا يتعافى من جراحة القلب في المستشفى.

وكان قد نشر قصر باكنجهام صورة مؤثرة عام 1976 للملكة الشابة والأمير فيليب، وتُظهر الصورة، التي نُشرت على حساب العائلة الملكية على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للكتاب يوم الخميس، الملكة جالسة على مكتب في مكتبة بالمورال كاست، بينما ينظر دوق إدنبرة في المسافة المجاورة لها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأمير فيليب (99 عامًا) لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثالثة بعيدًا عن الملك بينما يتعافى من جراحة القلب في المستشفى، وكشف قصر باكنجهام يوم الخميس أن فيليب قد أجرى عملية جراحية ناجحة لمرض قلبي كان قد أصيب به سابقا، وسيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء لعدة أيام.

وكان دوق إدنبرة يُعالج من عدوى في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في مارليبون، قبل نقله إلى  مستشفى سانت بارثولوميو في مدينة لندن ،أكبر مستشفى للقلب في بريطانيا، يوم الأربعاء.  

تم حث عائلة هاري، لتأجيل إذاعة مقابلتهم مع أوبرا ويفري في الولايات المتحدة ليلة الأحد، على تأجيلها بعد أن خضع الأمير فيليب لعملية جراحية كبيرة بعد أكثر من أسبوعين في المستشفى. 
بعد إجرائه عملية قلب.. الملكة إليزابيث تواسي زوجها بصورة على إنستجرام
بعد إجرائه عملية قلب.. الملكة إليزابيث تواسي زوجها بصورة على إنستجرام
بعد إجرائه عملية قلب.. الملكة إليزابيث تواسي زوجها بصورة على إنستجرام
بعد إجرائه عملية قلب.. الملكة إليزابيث تواسي زوجها بصورة على إنستجرام
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