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حوادث

ننشر أسماء 5 جثث بـ مستشفى أطفيح من ضحايا حادث الكريمات

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:35 م
ننشر اسماء 12 جثة
ننشر اسماء 12 جثة بمستشفى أطفيح من حادث الكريمات
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محمد عبد الحليم
استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابع لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم طريق الكريمات بـ الصحراوى الشرقى .

وشملت الأسماء  عبدالباسط محروس عبد الفضيل 21 سنة  مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل ، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل،  محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع ، 4 اطفال مجهولي الهوية ما بين 7 إلى اثنى عشر عاما ، 6 سيدات مجهولى الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهن.

ووصل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لـ مستشفي بني سويف التخصصي ، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات .

ولقى 20  شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى .

وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات .

وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 14 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

وعلم موقع صدى البلد أن قائمة المصابين تضمنت احمد محمد عويس ٢٦ سنة من قرية طنسا في مركز ببا ببني سويف  و عبدالمبدي محروس عبدالرحيم  ٢٢ من محافظة اسيوط مركز ابنانوب وطفلة مجهولة الهوية.
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