ننشر أسماء 5 جثث بـ مستشفى أطفيح من ضحايا حادث الكريمات

استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابع لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم طريق الكريمات بـ الصحراوى الشرقى .





وشملت الأسماء عبدالباسط محروس عبد الفضيل 21 سنة مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل ، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل، محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع ، 4 اطفال مجهولي الهوية ما بين 7 إلى اثنى عشر عاما ، 6 سيدات مجهولى الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهن.



