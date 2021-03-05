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حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:19 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بأبوقرقاص جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر تم نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 7216 ط. و. ق، ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، شمال قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.


تسبب الحادث في مصرع كل من مسعد. م. م 42 سنة، عامل، وعماد . س. ع 56 سنة عامل، مقيمين بمحافظة الجيزة، وإصابة طارق. ا. ع 52 سنة، عامل، مقيم بمحافظة القاهرة.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة. 
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