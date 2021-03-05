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إيناس جوهر: أحمد يونس وخالد عليش موهوبين إذاعيا.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:46 م
الإعلامية إيناس جوهر
الإعلامية إيناس جوهر
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حمزة شعيب
حلت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن بداية حياتها المهنية.

وقالت إيناس جوهر: "أهم ما يميز مذيع الراديو أن يكون مثقفا وغير منفصل عن العالم وأن يكون ملما بكل الأحداث على الساحة"، موضحة أنها تتابع كل من هم على الساحة وتحزن كثيرا لمن يقلدون غيرهم".

وعن رأيها في المذيعين الموجدين على الساحة، قالت: "خالد عليش وأحمد يونس وبسنت بكر موهوبين للغاية لأنهم بشخصيتهم وعلى طبيعتهم".

وأشارت إلى أنها تجيد التقليد وكانت تقلد دوما طريقة الفنانة صباح، مشيرة إلي أنها كانت تقوم بالتمثيل داخل الراديو من خلال تجسيد أدوار كل من تغيب في يومه عن العمل الإذاعي تجسد طريقتها حتي لا يشعر المستمع بتغيبها.
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