ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سجل 38 نقطة .. ساحر أمريكي يقود سلة الأهلي لقهر الزمالك في غياب الحاوي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.

واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.

انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" حصد الفوز.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة غياب حاوي المارد الأحمر أيهاب أمين ولكن تألق مكانه الأمريكي أليكس يونج المحترف في صفوف القلعة الحمراء .

ونجح يونج في قهر الزمالك خاصة في الفترة الثالثة التي شهدت تطورًا كبيرًا في أداء الأهلي وقلص الفارق إلى 7 نقاط لصالح الزمالك.

واستغل يونج تأثر الزمالك في الشوط الإضافي بإصابات لاعبه أنس أسامة، بجانب إهدار بعض الرميات الحرة لينجح في احراز الأهداف ومساعدة الأهلي في إنهاء المباراة لصالحه .

وشارك يونج في فوز الأهلي بنسبة كبيرة بعدما نجح في احراز 38 نقطة بمفرده ليقود المارد الأحمر لقهر الزمالك في مباراة ماراثونية .

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الإسباني أوجستي جولبي إلى 7 نقاط بعد نهاية الجولة الرابعة.

في المقابل ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بقيادة مدربه أشرف توفيق.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في نصف نهائي دوري مرتبط رجال السلة

الأهلي بطلا لدوري رجال مرتبط السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

8 يناير.. مواجهة جديدة بين الأهلي والاتحاد في سوبر السلة

الزمالك يعبر عقبة سموحة ويتأهل لربع نهائي كأس مصر لرجال السلة

الاتحاد السكندري بطلا لـ كأس السوبر لرجال السلة بعد الفوز على الأهلي

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

ترشيحاتنا

أسرة المصري المقتول في السعودية : نطالب بالقصاص

الإعلامي نزار الفارس يعلن استعداده للتصالح مع رانيا يوسف

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي

كورونا ينتشر بكثرة فى سوهاج .. بكري يطالب الصحة بالتدخل العاجل

مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عجينة الطعمية

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم