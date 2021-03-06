وزير التربية والتعليم : لن يتم استخدام التكنولوجيا بامتحانات الثانوية العامة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الترم الأول التي تمت في سنوات النقل هي تجربة على الامتحانات وخاصة الامتحان النهائي.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن هناك كلمتين عكس بعض وهي التسريب والغش الالكترونى، مؤكدا أن التسريب يعني أن الامتحان يخرج قبل معادة وهو صعب أن يتم ذلك في النظام الإلكتروني.





وتابع وزير التربية والتعليم أن الامتحانات التي تمت في أغلب المحافظات كانت عن طريق التقسيم على مجموعتين وهى من الساعة 9 والساعة 10 وذلك لعدم الضغط على السيستم الالكترونى.



