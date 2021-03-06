ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. رئيس الوزراء في المنوفية لتفقد بعض المشروعات وقرى حياة كريمة

السبت 06/مارس/2021 - 04:25 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
مروة فاضل
يزور اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة وذلك بصحبة عدد من الوزراء منهم الصحة والإسكان والرى ووزير التعليم العالي.

حيث يزور رئيس الوزراء مراكز الباجور وأشمون ومنوف وذلك لتفقد المشروعات الجارية وكذلك تفقد الصرح الطبي الحديد بمدينة شبين الكوم مستشفى الطوارئ التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

كما يزور مدبولي قرية شما أولي قرى التطوير التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي بدأ العمل فيها لتوصيل الصرف الصحي والغاز وبناء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي.

وسيعقد رئيس الوزراء اجتماع مع نواب محافظة المنوفية للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة.

فيما تحملت شوارع المنوفية ورصف شوارعها ودهنت الأرصفة وزينت الإعلام جميع طرقها استعدادا لزيارة رئيس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته

استجابة لمطلب نائبة المنوفية.. توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى حميات شبين الكوم

غلق 36 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية بالمنوفية

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية.. صور

صدى البلد في أولى قرى التطوير بالمنوفية.. حياة كريمة تغير ملامح شما.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك .. تعليق نشاط الكرة فى السنغال يضع الأبيض فى ورطة .. اجتماع باتشيكو مع اللاعبين

وزير التربية والتعليم : لن يتم استخدام التكنولوجيا بامتحانات الثانوية العامة.. فيديو

قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي مع فيتا كلوب الكنغولي

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

حادث مروع بـ الكريمات .. مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم على الصحراوي الشرقي

10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور

بعد الانجاب في عمر 64 عامًا.. مسنة تخسر حضانة طفليها التوأم.. تفاصيل

ما هى سيارة العام في السوق الأوروبي؟ .. تعرف على التفاصيل