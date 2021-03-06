اليوم.. رئيس الوزراء في المنوفية لتفقد بعض المشروعات وقرى حياة كريمة

يزور اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة وذلك بصحبة عدد من الوزراء منهم الصحة والإسكان والرى ووزير التعليم العالي.





حيث يزور رئيس الوزراء مراكز الباجور وأشمون ومنوف وذلك لتفقد المشروعات الجارية وكذلك تفقد الصرح الطبي الحديد بمدينة شبين الكوم مستشفى الطوارئ التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي.





كما يزور مدبولي قرية شما أولي قرى التطوير التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي بدأ العمل فيها لتوصيل الصرف الصحي والغاز وبناء مدرسة جديدة للتعليم الأساسي.





وسيعقد رئيس الوزراء اجتماع مع نواب محافظة المنوفية للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة.



