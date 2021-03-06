انا لؤلؤ نجمي بعيد عالي.. دويتو بين لؤلؤ وكاميليا الحقيقيين مع منى الشاذلي

غنت المطربة نور عبد السلام، دويتو مع المطربة آية خفاجي لـ أغنية "أنا لؤلؤ نجمي بعيد عالي" من مسلسل لؤلؤ، الأمر الذى أشعل حماس الحاضرين بإستديو برنامج معكم.





وقالت نور عبد السلام خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"قمت بالغناء في مسلسل لؤلؤ بعد ترشيح من الفنان محمد سامي الذي سمع صوتي وأشاد بي".





وتابعت:" كنت مقتنعة إني هأدي أغاني كاميليا لأن في البداية تدربت عليها، ولكن رأوا أن صوتي أقرب لشخصية لؤلؤ، وهذا ما حدث أيضا لـ آية، فكلانا جرب أغاني لؤلؤ وكاميليا".





وفي السياق ذاته قالت المطربة آية خفاجي، :"صوتي كان أقرب لشخصية "كاميليا"، ورغم أنني تدربت على أغاني شخصية "لؤلؤ" فوجئت باختيارهم لي لأداء أغاني شخصية "كاميليا".



