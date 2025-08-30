علامة بارزة في سينما التسعينات.. كل ما تريد معرفته عن الراحل فاروق عبد الخالق

تصدر اسم السيناريست والمنتج الفني فاروق عبد الخالق محركات البحث جوجل بعد رحيله بساعات حيث فقدت الساحة السينمائية المصرية واحدا من أبرز كتابها وصناعها، بوفاة السيناريست والمنتج الفني فاروق عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا الجمعة في القاهرة عن عمر ناهز 79 عاما بعد مسيرة حافلة أثرت السينما المصرية بأعمال خالدة تجاوزت 24 فيلما.

رحيل السيناريست فاروق عبد الخالق

وعرف عبد الخالق بكتاباته التي غلب عليها الطابع الوطني، ومن أبرزها فيلم «فتاة من إسرائيل» (1999) الذي شارك في بطولته محمود ياسين وفاروق الفيشاوي ورغدة، إلى جانب أعماله الشهيرة في الثمانينات والتسعينات مثل «الإنس والجن» (1985) و«بلاغ ضد امرأة» (1986) و«موعد مع القدر» (1987) و«أيام الغضب» (1989).

كما كتب مسلسل «الشاطئ المهجور» (1975)، وترك بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية.

نجوم السينما المصرية فى أعمال الراحل

شارك في أعماله كبار نجوم السينما المصرية، من بينهم فريد شوقي، ونور الشريف، وعزت العلايلي، وميرفت أمين، وأمينة رزق، ومحمود حميدة، ما جعل اسمه مقترنا بكبار صناع السينما على مدى عقود.

ونعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة الراحل، فيما أعلن خبر وفاته نجل شقيقه هاني فاروق عبر حسابه على «فيسبوك»، لتتوالى بعدها كلمات الرثاء من الفنانين والنقاد.

ويعد فاروق عبد الخالق رمزاً للثقافة السينمائية وأعطى حياته كلها للفن، كما كان أب وأخ للعديد من المبدعين الشباب.

إلى جانب إبداعه ككاتب، عمل عبد الخالق في مواقع إنتاجية متعددة، منها مدير إنتاج ومنتج فني، خصوصاً مع المخرجين منير راضي ومحمد راضي، كما تولى إدارة المركز القومي للسينما، حيث قدم أفلام تسجيلية ذات قيمة تاريخية، تناولت حرب أكتوبر 1973 ومعارك المقاومة في السويس.

كما لعب دورا محوريا في تأسيس «مؤسسة شباب الفنانين المستقلين» التي تقف وراء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وكرمته عدة مهرجانات كان آخرها مهرجان الأقصر نفسه.

يذكر أن فاروق عبد الخالق ولد في 14 يونيو 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما، ليصبح واحدا من أبرز الكتاب والنقاد والمنتجين الذين تركوا بصمة لا تمحي في تاريخ السينما المصرية.