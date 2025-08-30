قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 بقعة شمسية جديدة تثير قلق العلماء.. هل تتحول الشمس إلى مخزن لطاقة الانفجارات؟

الشمس
الشمس
أمينة الدسوقي

فى تطور علمي غير مسبوق،  تم رصد ظاهرة شمسية غير معتادة على سطح الشمس، حيث ظهر ما لا يقل عن 100 بقعة شمسية جديدة خلال 24 ساعة فقط، في تطور وصفه العلماء بالمقلق.

وأوضح معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية، أن المنطقة النشطة شمسيا رقم 4197 شهدت نوعا من الانفجار المستمر على مدار اليوم، دون أن يسجل أي توهج قوي، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير الطاقة الشمسية المتراكمة.

وأشار الباحثون إلى أن التوقعات الخاصة بالنشاط الشمسي خلال الساعات المقبلة لا تزال غير واضحة، نتيجة تضارب البيانات الواردة من الفضاء مع تلك المسجلة عبر الأجهزة الأرضية. 

في الوقت ذاته، تجاوز إشعاع الأشعة السينية للشمس مستوى التوهج من الفئة C على مدار عدة أيام، بينما انخفض عدد التوهجات الشمسية بشكل ملحوظ خلال اليوم الأخير.

ويرجح العلماء أن ما يحدث قد يكون مؤشرا على أن الشمس دخلت مرحلة جديدة، تعمل خلالها على تجميع طاقة الانفجارات الكبرى بدلاً من تبديدها في توهجات متفرقة. 

كسوف الشمس

ويؤكدون أن تراكم الطاقة اللازمة لانفجارات قوية من الفئة X يستغرق عادة يوماً أو يومين فقط.

ماهي البقع الشمسية؟

وتعرف البقع الشمسية علمياً باسم Photosphere، وهي مناطق أقل حرارة من محيطها نتيجة النشاط المغناطيسي الكثيف الذي يمنع انتقال الحرارة، ما يجعلها تبدو كبقع داكنة على سطح الشمس.
 

