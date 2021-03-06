صالح الشواف: العلماء اختلفوا في تحديد سنة ويوم وشهر الإسراء والمعراج

قال الداعية الاسلامية الدكتور صالح الشواف، إن رحلة الإسراء والمعراج المعجزة خالدة في القرآن الكريم، مضيفا أن العلماء اختلفوا في تحديد سنة ويوم وشهر الاسراء والمعراج.





وأضاف في حواره ببرنامج ساعة خير، المذاع عبر شاشة المحور، أن بعض العلماء يقولون ان معجزة الإسراء والمعراج حدثت في السنه العاشرة هجرية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر ٥٠ عاما وكانت سنة الحزن.





وتابع الدكتور، أن جاءت المعجزة سالفة الذكر في وقت حزن شديد للرسول بوفاة ابو طالب عم الرسول وهو نفس العام الذي فقد فيه الرسول السيدة خديجة زوجة النبي، متابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة وهي على قيد الحياة ولكن بعد وفاتها، وفراق السيدة خديجة كان ألم كبير للرسول صلى الله عليه وسلم.





وتابع الداعية الإسلامي، أنه قبل رحلة الإسراء والمعراج كان الرسول يعيش ألم نفسي كبير ووقتها حدثت معجزة الإسراء والمعراج، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأكثر من ابتلاء في هذه السنة وضرب بالحجارة من الطائف.



