بالأسماء| التصريح بدفن 18 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث تصام سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.





والضحايا كل من: ايه كمال عبد الحميد عبد العال وأم كلثوم عبد الحميد عبد العال و حنان حسني محمد ومديحة عبد الله متولى وجودي شعبان عبد العال وحسام حسن حسني وعبد الباسط محروس حافظ ومحمود محمد سيد عبدالله وزينب عبدالحميد عبدالعال ومصطفي صفوت خلف

وأحمد عاطف عبدالحافظ وشيماء احمد عثمان وعد صفوت خلف ونجاح محمد الصاوي وكرمة اشرف عبدالحميد وكمال عبدالحميد محمد وجيهان محروس عبدالعاطي ومحمد صفوت خلف.

وكان 18 شخصا لقى مصرعهم وأصيب 5 آخرون في الحادث ودفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.





وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.