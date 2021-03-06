طاهر محمد طاهر والسولية يهنئان أفشة بعيد ميلاده

هنأ طاهر محمد طاهر وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، صديقها محمد مجدي افشة لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ 25.





ونشر طاهر محمد طاهر والسولية ، عبر "ستوري" بحسابهما علي موقع إنستجرام صورة مع افشة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب ياحبيبي".





يذكر أن المارد الأحمر توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بفضل هدف قفشة في نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف.



