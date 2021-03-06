زهقان من ورش الخردة.. أهالي شارع جسر البحر بشبرا يستغيثون

أرسل القارئ أحمد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الورش أمام منزله.





وقال حسن في شكواه نعاني نحن سكان شارع محبوب متفرع من شارع جسر البحر خلف مستشفى معهد ناصر الساحل شبرا بمحافظة القاهرة ، من احتلال ورش الخردة والنقل التقبيل للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف .





وتابع أصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل، تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة .





وأشار ألي أن زاد الضجيج والبلطجة والادخنة الضارة بالمنطقة وتم تقديم عدت شكاوى لحي الساحل دون جدوى.









طالب المسؤلين لنقل هذه الورش لمنطقة صناعية رفقا بالسكان للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على الرقم 01110025800.





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