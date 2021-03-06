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نشرة المرأة والصحة.. علاج انسداد الأنف.. فوائد اللب السوري.. و10 فساتين تبرز أناقة ليلى أحمد زاهر

السبت 06/مارس/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، السبت، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال حضوره حفل زفاف البلوجر دينا داش.


هناك دراسات محدودة حول أسباب ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل، تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:


علاج حصوة المثانة بالأعشاب، يصاب الكثير من الأشخاص بمرض حصوة المرارة، ويعد استئصال المرارة لعلاج الحصوة إحدى أكثر العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها بشكل متكرر، وفي هذا التقرير سنتناول علاج حصوة المثانة بالأعشاب في أسرع وقت لتخفيف الألم.


اللب السوري أو ما يطلق عليه البعض "لب عباد الشمس"، يعتبر من أكثر التسالي التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها لأنه يتمتع بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى ذلك، فاللب السوري غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.


يمكن علاج انسداد الأنف من جهة واحدة عبر استخدام الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، ولا تحتاج هذه الأدوية إلى وصفة طبية ويمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض الناتجة عن انسداد الأنف وتهيج الممرات الأنفية.


شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.
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