بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

تصدرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال حضوره حفل زفاف البلوجر دينا داش.





لفتت ليلي أحمد زاهر الأنظار بفستان طويل وذا أكمام طويلة وتميز بصيحة الأوف شولدر وباللون الأزرق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





حمل فستان ليلي أحمد زاهر توقيع مصمم الأزياء المبدع سامو هجرس، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا كشف عن جمالها.





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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها ليلي أحمد زاهر الأنظار ولكنها اعتادت على اختيار تصميمات الفساتين التي تجمع بين الأناقة و البساطة، كما تحرص على ارتداء الموديلات التي تكشف عن رشاقتها.





تحرص أيضا ليلي أحمد زاهر على تنسيق قطع المجوهرات القيمة و الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة ومظهرا جذابا.