بإطلالة شتوي .. أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.





يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.



