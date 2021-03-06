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مرأة

باليورو.. تعرف على سعر جمبسوت مايا دياب في إحدى جلسات التصوير

السبت 06/مارس/2021 - 10:07 ص
مايا دياب
مايا دياب
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتألقت مايا دياب في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذو أكمام طويلة باللون البيج واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة وعدم المبالغة.

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وحمل جمبسوت مايا دياب في إحدى جلسات التصوير توقيع دار الأزياء العالمية Gucci، وبلغ سعره 1955 يورو، ولم تتكلف مايا في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها،واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

باليورو.. تعرف على سعر جمبسوت مايا دياب في إحدى جلسات التصوير
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