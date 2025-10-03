قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق الجولة العاشرة .. ترتيب جدول الدوري المصري
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سخا 96مبكر النضج.. الزراعة تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح بالمحافظات

القمح
القمح
شيماء مجدي

 نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخريطة الصنفية لمحصول القمح، والتي تتضمن الأصناف التي تجود زراعتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية، حسب نوع التربة، والتغيرات المناخية، وذلك للحصول على إنتاجية عالية، وتجنب الإصابة بالأمراض والآفات، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح موسم القمح.


ووفقا للخريطة التي أعدها مركز البحوث الزراعية، تزرع محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، أصناف: (مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ١٧١ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ٩٧ - سدس ١٤ - سدس ١٥)


وفيما يتعلق بمحافظات مصر الوسطى:(الفيوم - بني سويف - المنيا)، فتزرع أصناف: (مصر ٣ - مصر ٤ - مصر 5 - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ۹۷ - سدس ١٤ - سدس ١٥ - بني سويف ٥ - بنى سويف٧ - سوهاج ٥ - سوهاج ٦)

أما محافظات مصر العليا: (اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد)، فتزرع أصناف: (مصر ١ - مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧
- جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ۹۷ - سدس ١٤-سدس ١٥ - سدس ١٢ - جميزة ١١ - بني سويف ٥ - بنى سويف ٧ - سوهاج ٥ - سوهاج ٦)

وفيما يتعلق بالأراضي المستصلحة حديثاً، وتحديدا مناطق مشروعات: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى، فتزرع أصناف: ( مصر ١ - مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٧ - سدس ۱۲ - سدس ١٤ - سدس ١٥ - بني سويف ٥ - بنى سويف ٧ - سوهاج ٥ -
سوهاج ٦)

ووفقا للسياسة الصنفية للمحصول، فالصنف سخا ٩٦، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته فى الزراعات المتأخرة عقب محاصيل الخضر ، وقصب السكر .


ومن جهته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسئولي الوزارة، بتكثيف جهود توعية وإرشاد المزارعين، بأهمية اتباع السياسة الصنفية للمحصول، فضلا عن التأكيد من توافر التقاوي اللازمة، من الأصناف التي تجود زراعتها بكل محافظة، وتغطيتها للمساحات المقرر زراعتها، وتلبية احتياجات المزارعين.

الزراعة القمح محصول القمح الموسم الجديد التقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

ضبط لحوم

الزراعة: ضبط أكثر من 270 طن لحوم فاسدة وتحرير 981 محضرًا خلال سبتمبر

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير العذراء بدرنكة.. صور

اعتصام الوفد

أعضاء بمجلس إدارة الوفد ينضمون لاعتصام الصحفيين

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد