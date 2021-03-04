بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت مايا دياب بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بقماش القطيفة، بصيحة الساق المكشوفة من الأسفل، ومجسم يبرز أنوثتها الجذابة.
وحمل الفستان توقيع ماركة الأزياء العالمية، Alexandre vauthier، وبلغ سعره 8540 ريال سعودي.
وانتعلت مايا دياب حذاء باللون الأسود ذا كعب عال لاستكمال أناقتها.
وفضلت مايا دياب أن تضع بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها، فاختارت المكياج ذات الألوان الترابية، مع تسريحة الشعر الذهبي الكيرلي القصير.