ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور

الخميس 04/مارس/2021 - 04:29 م
مايا دياب
مايا دياب
Advertisements
حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مايا دياب بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بقماش القطيفة، بصيحة الساق المكشوفة من الأسفل، ومجسم يبرز أنوثتها الجذابة.

وحمل الفستان توقيع ماركة الأزياء العالمية، Alexandre vauthier، وبلغ سعره 8540 ريال سعودي.

وانتعلت مايا دياب حذاء باللون الأسود ذا كعب عال لاستكمال أناقتها.

وفضلت مايا دياب أن تضع بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها، فاختارت المكياج ذات الألوان الترابية، مع تسريحة الشعر الذهبي الكيرلي القصير.

مايا دياب مايا دياب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان مايا دياب في ليلة رأس السنة

فستان مجسم.. ياسمين صبري تبرز جمالها بإطلالة سوداء

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور

شاهد.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بحقيبة وحذاء بأسعار خيالية

ترشيحاتنا

حرمان دولى.. 3 خسائر مدوية لـ كهربا بعد فرمان الأهلي ضده

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد

السعودية ساهمت في وصول لقاح كورونا للقارة الإفريقية

بعد قرار إيقافه .. الأهلي يكشف عن مصير كهربا مع الفريق

بعد أزمة موسيماني.. كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الأهلي يرد بحزم علي تلميحات المصري حول التفاوض مع كريم العراقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور

صاحب الوجه المتميز .. أحمد يواجه التنمر ويحلم بإجراء عمليتين.. فيديو

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد