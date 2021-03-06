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مرأة

يدعم صحة الهضم ويخفف الإمساك.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري

السبت 06/مارس/2021 - 11:00 ص
اللب السوري
اللب السوري
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هاجر هانئ
اللب السوري أو ما يطلق عليه البعض "لب عباد الشمس"، يعتبر من أكثر التسالي التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها لأنه يتمتع بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى ذلك، فاللب السوري غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.


كشف موقع  verywellfit، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول اللب السوري، كان أبرزها:


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يدعم صحة الهضم
تساعدك الأطعمة الغنية بالألياف على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، الألياف هي الجزء غير القابل للهضم من الكربوهيدرات، يساعد على تنظيم الأمعاء من خلال تنظيم تناول الطعام، والهضم، والامتصاص، والتمثيل الغذائي.
 

يخفف الإمساك
يساعد في منع الإمساك بالنسبة لبعض الأشخاص، أظهرت الدراسات أيضًا أن تحسين تناول الألياف الغذائية يمكن أن يزيد من تكرار البراز لدى الأشخاص المصابين بالإمساك.


يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي
تساعد الألياف في الشعور بالشبع، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف يميلون إلى الحفاظ على أوزان صحية، وقد أظهرت الدراسات الوبائية والسريرية أيضًا أن تناول الألياف الغذائية يرتبط عكسيًا بحالات التمثيل الغذائي مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.


قد يقلل من مخاطر المرض
أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف يميلون إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان الدم، ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم)، وارتفاع كوليسترول الدم (ارتفاع مستويات الكوليسترول).


هناك أيضًا بعض الأدلة على أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان القولون.


يحد من تلف الخلايا
فيتامين (هـ) هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الدهون ويساعد في وظيفة الأعصاب الطبيعية ويحافظ على الأداء السليم لجهاز المناعة، من المعروف أيضًا أن فيتامين (هـ) له خصائص مضادة للأكسدة.


تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من التلف الخلوي الذي تسببه الجذور الحرة، ينتج جسمك الجذور الحرة بشكل طبيعي لكن السموم البيئية (مثل دخان السجائر) تساهم أيضًا في تكوين الجذور الحرة في الجسم.
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