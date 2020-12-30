تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

يعد اللب من المقرمشات المصرية الشهيرة بأنواعة المختلفة، كما يعتبر اللب السوري أو عباد الشمس أكثرهم شهرة في العديد من البلاد، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم ترجع إلى محتوى الدهون غير المشبعة المفيدة للصحة.





وكشفًا لما قدمه موقع "colormag" إليكم ابرز فوائد اللب السوري في التخسيس وعلى الصحة بشكل عام...





- يحتوي على حمض الفوليك الطبيعي المهم أثناء الحمل في الأشهر الأولى ويمنع التسوس وفقر الدم





- يحتوي اللب السوري على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E، ويحتوي على المغنيسيوم ووزنك والحديد والفوسفور والنحاس الضرورية لنمو الجسم.





- يستخدم لخفض نسبة الكوليسترول في الدم الذي يحتوي على الأحماض الأمينية غير المشبعة وزيوت الأوميغا التي تقاوم تصلب الشرايين وضغط الدم





- يحتوي اللب السوري على فيتامينات تقوي جهاز المناعة ويحتوي على فيتامين أ يقوي البصر والجلد والشعر ويمنع تشمع الخلايا





- يساعد اللب السوري في الحد من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الرئة لدى المدخنين لاحتوائه على الفوسفور والجلسرين





- تفيد بذور عباد الشمس في الوقاية من الالتهابات حيث تحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة ويقلل من أعراض الربو والتهاب العظام والركبة





- تساعد على حماية الخلايا من التلف وحماية البشرة من الجفاف نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.